Bayer-Boss ätzt gegen FC Bayern - Jetzt schaltet sich sogar Rudi Völler ein

Leverkusen/München - Der Zwist zwischen Bayer 04 Leverkusen und Rekordmeister Bayern München geht in die nächste Runde! Nun hat sich sogar Rudi Völler (64) in den Streit eingeschaltet.

DFB-Sportdirektor Rudi Völler leitete selbst jahrelang die Geschicke bei Bayer 04 Leverkusen und hat Verständnis für die Aussagen von Carro. © Tom Weller/dpa

Der DFB-Sportdirektor, der selbst jahrelang die Geschicke beim Meister vom Rhein gelenkt hat, hat in gewisser Weise Verständnis für die Aussagen von Leverkusen-Boss Fernando Carro (60) über Max Eberl (50).

Der entscheidende Satz ("Also, ich halte von Max Eberl nichts, absolut nichts") sei aber "sicherlich nicht ganz in Ordnung gewesen", so Völler am Sonntag beim Fußballtalk "Doppelpass". Das sei "einen Tick zu hart gegenüber Max" gewesen. "Er hat es bereut", urteilt Völler.

Hintergrund sind die zähen Verhandlungen über einen Wechsel des Leverkusener Nationalspielers Jonathan Tah (28) zum FC Bayern. "Ich würde nicht mit ihm verhandeln", wurde Carro zitiert. Später bat der Spanier um Entschuldigung.

"Ich weiß, da will man auch ein bisschen lustig sein und den Fans was geben", so Völler, der solche Treffen aus eigener Erfahrung bestens kennt.