Bayer Leverkusen als Bundesliga-Favorit? Xabi Alonso sieht das ganz anders

Will keine zu großen Erwartungen schüren: Bayer-Leverkusen-Trainer Xabi Alonso (42). © Soeren Stache/dpa

Denn von der großartigen vergangenen Spielzeit kann sich die Werkself nichts kaufen, urteilt der Erfolgscoach.

"Das bedeutet überhaupt nichts. Wir haben keine Favoritenrolle. Die hat für mich der FC Bayern München", sagte der ehemalige Bayern-Profi vor dem Bundesliga-Auftaktspiel am Freitag bei Borussia Mönchengladbach (ab 20.30 Uhr im TAG24-Liveticker).

Für Alonso zählt zunächst einmal so oder so ein guter Auftakt im Borussia-Park. "Wir wollen gut in die Saison starten. Unser Ziel ist, in den Top 4 zu bleiben", gibt sich der Spanier kleinlaut.



Personelle Sorgen hat der Bayer-Trainer nach dem Supercupspiel am vergangenen Wochenende nicht.