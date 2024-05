Bayer Leverkusen krönt Sahne-Saison! Auch FC Augsburg kann Werkself nicht stoppen

Dabei war die Marschroute für die Werkself von Anfang an klar! Angespornt von dem ganz großen Ziel der Ungeschlagen-Saison und der Aussicht, nach dem Spiel endlich die langersehnte Meisterschale in den Händen zu halten, stürmte die Mannschaft von Xabi Alonso von der ersten Sekunde an auf das Augsburger Tor.

Nationalspieler Robert Andrich freut sich über seinen Treffer zum 2:0 (27.) © Marius Becker/dpa

In der zweiten Halbzeit fuhren die Hausherren unter den Augen von NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) dann deutlich spürbar einige Prozente runter, um das letzte Bundesliga-Spiel in dieser Saison gemütlich ausklingen zu lassen.

Die Chance für den bis hierhin schwachen FCA, wieder zurück ins Spiel zu kommen. Und tatsächlich verkürzte das Team von Jess Thorup durch Youngster Mert Kömür auf 2:1 (61.).

Danach passierte vorerst nicht mehr viel in der BayArena - bis zum Abpfiff von Schiedsrichter Matthias Jöllenbeck. Doch dann eskalierte die Stimmung angesichts der Meisterschalen-Übergabe endgültig: Während sich Spieler, Trainer und Betreuer in den Armen lagen, waren die Jubelschreie der Fans wohl bis vor die Tore der Stadt zu hören.

Nun gilt es für den - jetzt auch offiziellen - deutschen Meister, sich auf die beiden Finalspiele im DFB-Pokal gegen den 1. FC Kaiserslautern (25. Mai, 20 Uhr) und in der Europa League gegen Atalanta Bergamo (22. Mai, 21 Uhr) vorzubereiten.



Und das Ziel ist klar für Alonso und Co.: Die Werkself will das Triple mit aller Macht holen - und damit dann auch in allen Wettbewerben in dieser Spielzeit ungeschlagen bleiben!