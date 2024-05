Bayer Leverkusen mit einem Bein im Finale! Werkself ringt AS Rom nieder

Rom - Der Traum vom Europa League -Finale in Dublin geht für Bayer 04 Leverkusen weiter! Im Halbfinal-Hinspiel rang die Werkself die AS Rom mit 0:2 nieder - auch dank Robert Andrich, der seinen Worten mit einem Traumtor Taten folgen ließ.

Im Anschluss zeigten die Rheinländer weiterhin, was sie in dieser Saison ausmacht: Spielfreude, Flexibilität, taktische Finesse und ganz viel Technik.

Immerhin hatte der Nationalspieler schon vor Spielbeginn die Marschroute für die brisante Partie in der Ewigen Stadt ausgerufen: Der Nationalspieler wollte Revanche nehmen für das bittere Halbfinal-Aus der Werkself in der vergangenen Saison, bei der er sich den Mittelfuß brach.

Auch von Roms El Shaarawy nicht zu stoppen: Bayer-Spielmacher Florian Wirtz. © Andrew Medichini/AP

In der zweiten Halbzeit ging es dann nahtlos weiter mit dem Power Play der Werkself: Angeführt vom erneut überragenden Wirtz rollte ein Bayer-Angriff nach dem nächsten in Richtung Römer Kasten.

Zeitweise wirkte es gar wie ein Klassenunterschied zwischen dem deutschen Meister und dem Fünften der Serie A - auch, weil die AS zwischenzeitlich gar nicht mehr in die Leverkusener Hälfte kommen konnte.

Einziger Wermutstropfen aus Sicht der Rheinländer bis dahin: Die Chancenverwertung. Piero Hincapie (51.), Andrich (58.), erneut Adli (62.) und Frimpong (70.) vergaben jeweils aussichtsreiche Gelegenheiten auf die Vorentscheidung.

Die besorgte dann schließlich Andrich in der 73. Minute. Bedient vom aufgerückten Stanisic nahm sich der 29-Jährige aus rund 25 Metern ein Herz und feuerte den Ball in Richtung Svilar. Der Serbe hatte beim satten Innenrist-Schuss des Nationalspielers keine Chance: 0:2 für Bayer 04.

Mit dem 0:2-Sieg im Rücken hat die Werkself die Tür zum Finale in Dublin am 22. Mai meilenweit aufgestoßen. Ob die Mannschaft von Trainer Xabi Alonso am Ende wirklich ins Endspiel ziehen kann, zeigt sich im Rückspiel am kommenden Donnerstag (9. Mai) in Leverkusen.