Riesen-Frust nach Pokal-Pleite: Leverkusen-Star legt sich mit Fans an

Bielefeld - Der Frust sitzt tief! Double-Sieger Bayer Leverkusen musste nach der bitteren 1:2-Niederlage im Pokal-Halbfinale gegen den Drittligisten Arminia Bielefeld einen Haken an die Mission Titelverteidigung machen. Das entlud sich bei einigen Spielern in Wut.

"Natürlich sind alle enttäuscht, wir haben uns das natürlich ganz anders vorgestellt", sagte der 43-Jährige in der ARD auf die Bilder angesprochen. Die Zielsetzung sei eine andere gewesen: "Ohne Frage, das trifft uns alle, nicht nur die Fans."

Trainer Xabi Alonso (43) erklärte auf der anschließenden Pressekonferenz, dass er die Szene nicht gesehen habe, Sport-Geschäftsführer Simon Rolfes (43) hingegen nahm seinen Spieler in Schutz.

Die Situation eskalierte aber schnell: Xhaka wurde von den ARD-Kameras einfangen, wie er sich nach Abpfiff hitzige Wortgefechte inklusive erhobenen Fingern mit den Fans in der Kurve lieferte - was der Schweizer Nationalspieler zu sagen hatte, war allerdings nicht herauszuhören.

Während die Bielefelder mit ihren Fans ausgelassen den ersten Pokalfinal-Einzug in der Vereinsgeschichte feierten, stellte sich auch Granit Xhaka (32) den eigenen Anhängern.

Während Bielefeld feierte, war bei Leverkusen Katerstimmung angesagt. © Friso Gentsch/dpa

Auch Robert Andrich (30) verschaffte sich nach dem enttäuschenden Pokal-Aus mit einer Wutrede Luft.

"Wir müssen ganz, ganz ehrlich mit uns sein und sagen, dass Bielefeld heute verdient eine Runde weiter ist, verdient im Finale ist und wenn wir darüber reden, haben wir heute eine Menge falsch gemacht", schimpfte der Abräumer.

Der 18-fache Nationalspieler fand deutliche Worte für die Leistung seines Teams.

Man habe alles vermissen lassen, was einen stark mache, betonte Andrich: "Wir haben es nicht geschafft, uns vorne durchzusetzen, hinten haben wir immer wieder einfache Fehler gemacht und dann gewinnst du gegen keine Mannschaft der Welt."

Und holte schließlich zum Rundumschlag aus: "Es ist auf jeden Fall das mit Abstand schlechteste Spiel in der Saison gewesen, das ist Fakt. Und das war das wichtigste Spiel jetzt überhaupt und das müssen wir uns ankreiden, dass wir das einfach verkackt haben."

Durch die Pokalniederlage bleibt Leverkusen in diesem Jahr voraussichtlich ohne Titel: In der Champions League scheiterte die Werkself im Achtelfinale, in der Bundesliga sind es aktuell sechs Punkte Rückstand auf den Tabellenführer Bayern München.