Bielefeld ballert Bayer raus! Underdog gelingt gegen Leverkusen die Sensation

Hatten hier noch gut lachen: Die Bayer-Profis nach der 0:1-Führung durch Jonathan Tah. © Friso Gentsch/dpa

Gegen aufopferungsvoll kämpfende Hausherren hat sich die Werkself über die gesamten 90 Minuten schwergetan - von einem Klassenunterschied war zu keinem Zeitpunkt etwas zu sehen.

Zwar ging der Titelverteidiger gleich mit seiner ersten Torchance durch Innenverteidiger Jonathan Tah (17.) mit 1:0 in Führung. Nur zwei Minuten später gelang Arminias Shootingstar Marius Wörl allerdings schon der 1:1-Ausgleich (19.).

Insbesondere die schnellen Bielefelder Angreifer brachten den Titelverteidiger dabei immer wieder in die Bredouille. So auch in der 26. Minute, als Bayer-Kapitän Lukas Hradecky mit einer Monster-Parade gerade noch verhindern konnte, dass seine Farben in Rückstand geraten.

Knapp 20 Minuten später war dann aber auch der Finne machtlos: Nach einem Freistoß aus dem linken Halbfeld setzte sich Arminia-Verteidiger Maximilian Großer gegen den schwachen Piero Hincapie durch und schob zur 2:1-Führung für den Underdog ein (45.+3).