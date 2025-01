Bayer-Star Tah findet nach Madrid-Pleite deutliche Worte: "Nicht erwachsen genug!"

Leverkusen - Sie wurden gewarnt und waren am Ende doch nicht gewappnet: Bayer 04 Leverkusen unterlag am Dienstagabend in der Champions League mit 1:2 (1:1) bei Atlético Madrid . Nationalspieler Jonathan Tah (28) fand nach dem Schlusspfiff deutliche Worte.

Dann flog auch Torschütze Hincapie vom Platz und am Ende schaffte Alvarez den viel umjubelten Siegtreffer für die Gastgeber, die sich in der Tabelle an Leverkusen vorbeischieben konnten. Das ändert aber nichts an der Zielsetzung Direkt-Qualifikation.

"Es geht jetzt genauso weiter mit dem Fokus. Wir wollen im letzten Spiel die drei Punkte einfahren und dann schauen wir, wo wir landen", sagte Tah vor dem abschließenden Heimspiel gegen Sparta Prag am Mittwoch (21 Uhr) nächster Woche.