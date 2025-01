Champions League: RB Leipzig feiert ersten Sieg, FC Bayern erlebt Debakel!

Erst verpassen die Gastgeber den ersten Treffer nur knapp, eine Minute später ist Sesko dann aber zur Stelle: David Raum spielt eine scharfe Hereingabe an den zweiten Pfosten, wo sein slowenischer Teamkollege wartet und den Ball in der 19. Minute über die Linie grätscht.

Und der erste Treffer des Abends fällt in Gelsenkirchen! Die Hausherren aus Donezk gehen durch Kevin (18. Minute) in Führung.

Einmal müssen die Anhänger der Sachsen aber kurz die Luft anhalten: Einen langen Ball in den Lauf eines Lissabon-Profis sieht Vandevoordt kommen, rennt aus dem Strafraum und köpft den Ball weg. Da war gar nicht mal mehr so viel Platz.

Der Beginn in Leipzig ist bisher ausgewogen: Die erste Chance des Abends gehörte Sporting, danach war mehrfach RB am Zug. Doch noch ist nichts, was auf dem Platz geschieht, zwingend.

Glück für RB Leipzig: Bei Sporting Lissabon sitzt Top-Torschütze Viktor Gyökeres nur auf der Bank.

Der Schwede schießt in dieser Saison alles in Grund und Boden, erzielte in der Liga bereits 22 Tore in 18 Spielen, in der Champions League sind es bisher fünf Tore in sechs Spielen.