Sensations-Transfer in der Bundesliga? Bayer 04 will diesen Nationalspieler!

Tritt der Innenverteidiger vom VfB Stuttgart in die Fußstapfen von Jonathan Tah (28)? © Tom Weller/dpa

Dabei sollen sich die Klubbosse um Fernando Carro (59) und Simon Rolfes (42) auch gegen namhafte Konkurrenz aus der Bundesliga durchsetzen.

Kein geringerer Klub als Champions-League-Finalist Borussia Dortmund soll ebenfalls an Anton dran sein. Der Grund: Ein potenzieller Abgang von Abwehr-Star Mats Hummels (35) nach Italien.

Der Ex von Cathy Hummels (36) wurde in den vergangenen Tagen mit einem Wechsel in die Serie A in Verbindung gebracht, Dortmund soll bei Anton aber trotzdem leer ausgehen.

Zurück nach Leverkusen: Da hängt aktuell auch der mögliche Wechsel von Aleix Garcia (26) vom FC Girona am seidenen Faden. Streitpunkt zwischen beiden Klubs ist dessen Ausstiegsklausel.

Während Bayer 04 von 15 Millionen Euro ausgegangen war, soll Girona einen Preis in Höhe von 20 bis 25 Millionen Euro verlangen.