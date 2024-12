Bayer meldet Verzug: Dieser Spieler bleibt langfristig bei der Werkself!

Leverkusen - Bayer Leverkusen hat die ersten Weichen in Richtung Spielerzukunft gestellt: Wie die Werkself am Samstagabend mitteilte, wurde der Vertrag einer wichtigen Abwehrsäule vorzeitig verlängert - bei einem Starspieler müssen sich die Fans dagegen noch gedulden.

Kickt seit 2021 für Leverkusen und will das noch sehr viel länger tun: Verteidiger Piero Hincapié hat seinen Vertrag im Rheinland bis 2029 ausgeweitet. © Federico Gambarini/dpa

Wie die Rheinländer vor dem 5:1-Kantersieg gegen den SC Freiburg bekannt gaben, hat Verteidiger Piero Hincapié (22) seinen Vertrag bis 2029 verlängert. Das ursprüngliche Arbeitspapier des Ecuadorianers lief bis 2027.

Anders als zuletzt von mehreren Medien berichtet, hat der Superstar der Leverkusener jedoch noch keine klaren Verhältnisse geschaffen, wo er langfristig spielen wird: Nationalspieler Florian Wirtz (21) hat nach Aussage von Bayer-Geschäftsführer Fernando Carro (60) noch keine Vertragsverlängerung unterzeichnet.

"Unser Wunsch ist, dass Florian so lange wie möglich für uns spielt. Auch bis zur WM 2026, also nächste Saison, wäre sehr schön. Die Wahrscheinlichkeit, dass es so ist, ist bei einer Vertragsverlängerung natürlich größer. Von daher würden wir gerne verlängern", so Carro im Gespräch mit TV-Sender Sky.

Wirtz wird bei mehreren internationalen Top-Klubs, darunter auch Bayern München, gehandelt. Die Ablösesumme würde vermutlich bei mehr als 100 Millionen Euro liegen.