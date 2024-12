Tor-Gala nach Ordner-Treffer: Leverkusens Schick ballert Freiburg ab!

Leverkusen - Bayer Leverkusen hat gegen den SC Freiburg trotz eines vergebenen Elfmeters Anschluss an die Tabellenspitze gehalten. Die Werkself spielte sich in der zweiten Hälfte in einen Rausch und gewann mit 5:1 (1:0) im eigenen Stadion - vier Treffer gingen dabei auf das Konto von Stürmer Patrik Schick!