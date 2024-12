Besondere Ehre: Bayer-Star Florian Wirtz für diese Auszeichnung im Gespräch!

Leverkusen/Pulheim - Wird Bayer Leverkusens Shooting-Star Florian Wirtz (21) für seine Leistungen im Verein und in der Nationalmannschaft eine persönliche Auszeichnung erhalten? Der gebürtige Pulheimer ist für eine besondere Ehre in seiner Heimatstadt im Gespräch.

Denn der 21-Jährige hat in seiner noch so jungen Karriere bereits Überragendes geleistet: Deutscher Meister und Pokalsieger mit Bayer Leverkusen, dazu jede Menge Tore und Vorlagen in der Deutschen Nationalmannschaft.

Das beschauliche Pulheim im Rhein-Erft-Kreis (56.000 Einwohner) ist die Heimat von Fußballstar Florian Wirtz. © Stadt Pulheim

Die Voraussetzungen für eine lokale Ehrung von Wirtz in Pulheim scheinen also, nach allem, was bislang zu hören ist, gegeben.

Eine Sprecherin der Stadt Pulheim äußerte außerdem die Möglichkeit, dass Wirtz Leistungen auch durch eine Ehrung beim nächsten Vereinsempfang gewürdigt werden könnten. Darüber stünde aber natürlich ein Eintrag ins Goldene Buch der Stadt.

Die höchste Auszeichnung, die Ehrenbürgerwürde, wurde in Pulheim bislang nur an eine Person vergeben, hieß es. Möglicherweise wird Wirtz, wenn er so weiter macht, in Zukunft die zweite.