Zusage erteilt! Lukas Hradecky vor Wechsel nach Frankreich

Alles in Kürze

Lukas Hradecky wird Bayer 04 in diesem Sommer aller Voraussicht nach verlassen. © Rolf Vennenbernd/dpa

Reiht sich der Finne in diesem Sommer in die immer länger werdende Liste an Abgängen unterm Bayer-Kreuz ein?

Offenbar ja! Denn laut Transferexperte Fabrizio Romano (32) soll Hradecky der AS Monaco für einen Wechsel zugesagt haben.

Demnach sollen sich der 35-Jährige und der Klub aus dem Fürstentum bereits über sämtliche Details einig sein. Hinter den Kulissen scheinen die Verhandlungen obendrein schon zu laufen.