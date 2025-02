Bleibt er oder geht er? Bayer-Superstar Wirtz deutet baldige Entscheidung an

In der aktuellen Spielzeit kommt Florian Wirtz (21) wettbewerbsübergreifend auf 15 Tore und zwölf Vorlagen in 34 Partien. © Federico Gambarini/dpa

In der neuen Ausgabe des vereinseigenen "Werkself-Magazin" hat der Ballkünstler nun nämlich angedeutet, dass seine Entscheidung bereits gefallen sein könnte. "Man wird irgendwann etwas lesen und dann weiß man Bescheid", meint der 21-Jährige dort vielsagend.

Eine Aussage, die den Bayer-Fans wohl durchaus Hoffnung auf einen Verbleib ihres Lieblings machen dürfte - zumal Wirtz genau weiß, was er an der Werkself hat.

"Ich kann auf jeden Fall froh sein, dass ich in so einem guten Verein und in so einer guten Mannschaft spielen kann und trotzdem noch mein ganzes Umfeld um mich herum habe", meint der Nationalspieler.

Er sei zudem extrem dankbar dafür, dass er in Leverkusen von Beginn an die Chance bekommen habe, sich bei den Profis zu zeigen. Schließlich habe er es nur durch dieses Vertrauen des Klubs sowie seine Mitspieler und Trainer schaffen können, "ein besserer Spieler zu werden, Jahr für Jahr."