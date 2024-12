Paukenschlag! Florian Wirtz hat Entscheidung über sportliche Zukunft gefällt

Florian Wirtz (21) hat seinen Vertrag bei Bayer 04 Leverkusen verlängert. © Daniel Löb/dpa

Laut einem Bericht des "Kicker" hat der Nationalspieler, der in der Bundesliga für Bayer 04 Leverkusen die Stollenschuhe schnürt, seinen Vertrag bei der Werkself vorzeitig verlängert.

Ursprünglich wäre sein Arbeitspapier im Sommer 2027 ausgelaufen. Nach Informationen des Fachmagazins hängt der Ausnahmespieler nun aber noch mindestens ein weiteres Jahr unterm Bayer-Kreuz dran.

Bayer hingegen bestätigte den vermeintlichen Coup noch nicht. "Sollte sich an der aktuellen vertraglichen Situation (bis 2027) etwas ändern, wird Bayer 04 dies selbstverständlich wie bisher und im Einvernehmen mit der Familie Wirtz transportieren", erklärte der Klub auf dpa-Anfrage.

Zuletzt war Wirtz immer wieder mit einem möglichen Wechsel zum FC Bayern München sowie anderen europäischen Topklubs in Verbindung gebracht worden. Alle Interessenten schauen jetzt also vorerst einmal in die Röhre.

Der Preis für den mittlerweile 21-jährigen Mittelfeldstrategen dürfte damit in Zukunft wohl noch um einiges höher werden als ohnehin schon.