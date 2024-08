29.08.2024 12:12 592 Bleibt Jonathan Tah bei Bayer Leverkusen oder geht er? Top-Klub macht wohl Ernst

Am morgigen Mittwoch schließt in den europäischen Top-Ligen das Transferfenster. Wie geht es mit Jonathan Tah weiter? Bleibt er in Leverkusen oder geht er?

Von Florian Fischer

Leverkusen - Am morgigen Freitag schließt in den europäischen Top-Ligen einheitlich das Transferfenster. Ein Spieler, der seit Wochen mit einem Wechsel kokettiert, ist Jonathan Tah (28) vom Double-Sieger Bayer 04 Leverkusen. Jetzt scheint ein Verein ernst zu machen, was eine Verpflichtung des Nationalspielers angeht. Was passiert mit Jonathan Tah (28)? Bleibt der Innenverteidiger bei Bayer Leverkusen oder sucht er am letzten Tag des Transferfensters noch das Weite? © Hendrik Schmidt/dpa Die Rede ist vom spanischen Top-Klub FC Barcelona, der seit dieser Saison vom ehemaligen deutschen Nationaltrainer Hansi Flick (59) trainiert wird. Wie Sky berichtet, soll nun auch der Sportdirektor der Katalanen, Deco (47), direkt involviert sein und an einem Transfer des Abwehr-Hünen arbeiten. Demnach möchte der 59-jährige Ex-Trainer des FC Bayern München seinen Landsmann unbedingt bei den Blaugrana sehen. Schon vor wenigen Tagen hat der Sportsender vom Interesse des aktuellen spanischen Tabellenführers am 28-Jährigen berichtet. Demnach wolle man auf die schweren Verletzungen der beiden Innenverteidiger Ronald Araujo (25) und Andreas Christensen (28) reagieren. Bayer 04 Leverkusen Wechsel wohl perfekt! Bayer Leverkusen verliert Innenverteidiger Daher habe man bereits Gespräche mit Starberater Pini Zahavi (81) geführt, der den deutschen EM-Fahrer vertritt. Will der FC Barcelona 20 Millionen Euro für Jonathan Tah zahlen? Hansi Flick (59) würde den deutschen Nationalspieler gerne beim FC Barcelona sehen. © Joan Monfort/AP/dpa Demnach sei der FC Barcelona bereit, rund 20 Millionen Euro für Tah zu bezahlen. Die Werkself soll darüber auch schon informiert worden sein. Ein offizielles Angebot liege aber noch nicht vor. Allerdings fordern die Leverkusener für einen sofortigen Verkauf angeblich 30 Millionen Euro inklusive sämtlicher Boni. Aus diesem Grund soll auch der deutsche Rekordmeister aus München aus den Verhandlungen um den gebürtigen Hamburger ausgestiegen sein. Denn an der Isar ist man bisher nicht bereit gewesen, die Summe zu bezahlen. Bayer 04 Leverkusen Pokal-Qual in Jena: Leverkusens Andrich kritisiert Mannschaft nach Fast-Debakel Zwar sei ein Transfer in die bayerische Hauptstadt aktuell sehr unwahrscheinlich, ausgeschlossen werden sollte dies allerdings noch nicht. Denn wie Sky weiter berichtet, soll es am gestrigen Mittwoch neue Gespräche zwischen dem Management des 29-fachen Nationalspielers und dem FC Bayern gegeben haben. Ein neues Angebot an den aktuellen Double-Sieger gebe es jedoch nicht. Beim sechsmaligen Champions-League-Sieger scheint man angesichts der indiskutablen Leistung der beiden Innenverteidiger Dayot Upamecano (25) und Min-jae Kim (27) zum Auftakt gegen den VfL Wolfsburg (3:2) nervös zu werden.

