Bundesliga, DFB-Pokal und Europa League - So will Bayer-Trainer Xabi Alonso auf drei Hochzeiten tanzen

Bayer-Erfolgstrainer Xabi Alonso (42) will alle Wettbewerbe gleichermaßen fokussiert angehen. © Marius Becker/dpa

Trainer Xabi Alonso will beim Kampf um drei Titel mit Bayer Leverkusen keine Prioritäten setzen.

"Unser Fokus liegt auf allen. Wir wollen in allen Wettbewerben so weit kommen wie möglich", sagte der 42-Jährige am Tag vor dem Viertelfinal-Rückspiel der Europa League gegen Karabach Agdam (Donnerstag, 21 Uhr/RTL): "Morgen geben wir Vollgas. Am Sonntag in der Liga in Freiburg geben wir Vollgas. Und dann im Pokal auch wieder. Wir stoppen nicht. Die Spieler sind hungrig, so viele Spiele wie möglich zu gewinnen."

Ihm sei auch nach 35 Pflichtspielen ohne Niederlage bewusst, dass "niemand unverwundbar" ist. In K.o.-Spielen dürfe man nicht so viele Emotionen einbringen, "aber ich liebe diese Spiele, wenn es um alles oder nichts geht".

Im Hinspiel in Aserbaidschan kam der souveräne Bundesliga-Tabellenführer nach einem 0:2-Rückstand erst in der Nachspielzeit zu einem 2:2.