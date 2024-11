Ehrliche Worte vor Liverpool-Kracher: Das bewundert Bayer-Boss Rolfes an den "Reds"

Auf Bayer 04 Leverkusen wartet mit dem FC Liverpool ein echtes Hammer-Los in der Champions League. Sportchef Simon Rolfes rechnet mit einem Duell auf Augenhöhe.

Von Jonas Reihl

Leverkusen - Auf Bayer Leverkusen wartet mit dem FC Liverpool ein Hammer-Los in der Champions League. Vor dem Duell am Dienstag hat Bayer-Boss Simon Rolfes (42) verraten, was es sich vom englischen Traditionsklub abschauen will.

Bayer-Boss Simon Rolfes (42) freut sich gegen den englischen Traditionsklub auf ein intensives Duell auf Augenhöhe. © Tom Weller/dpa Obwohl der Ex-Klub von Kult-Trainer Jürgen Klopp (57) nach dessen Abschied im Sommer eine neue Ära einleiten musste, läuft die Saison überraschend gut für die "Reds": In der heimischen Premier League musste sich der Klub aus der Arbeiterstadt im Westen Englands erst einmal geschlagen geben, belegt aktuell den ersten Platz. "Es ist nicht einfach, nach so einer Ära wieder eine neue Geschichte zu schreiben. Es ist eine große Leistung, dass sie an die Erfolge anknüpfen konnten", betont Rolfes vor dem Abflug seiner Mannschaft gegenüber BILD. Für ihn sei es ein Zeichen der Stabilität, dass die Transformation beim FC Liverpool unter Neu-Coach Arne Slot (46) so gut geglückt sei - etwas, dass er sich auch für die Werkself wünscht: "Man darf im Fußball zwar nie den Fehler machen, Sachen zu kopieren. Aber zu analysieren, was sie gut gemacht haben und sich ein bisschen voneinander abzuschauen, ist Teil meines Jobs", führt der Sportchef aus. In Liverpool erwartet Rolfes nun ein spannendes Spiel, das auf beide Seiten kippen kann. "Anfield, ein intensives Spiel und natürlich ein hervorragender Gegner. Das ist das, was wir wollen, wofür wir letztes Jahr gearbeitet haben, wofür wir auch dieses Jahr arbeiten", freut sich der Ex-Bundesliga-Profi auf ein Duell auf Augenhöhe.

Bayer-Neuzugang Martin Terrier wohl wieder fit für Liverpool-Kracher

Neuzugang Martin Terrier (27) ist für den Champions-League-Kracher am Dienstag wohl rechtzeitig fit geworden. © Bernd Thissen/dpa Mit dabei könnte dann auch wieder Neuzugang Martin Terrier (27) sein. Der variabel einsetzbare Angreifer klagte in der vergangenen Woche im Training über leichte Probleme und musste beim 0:0-Unentschieden gegen Vizemeister VfB Stuttgart am Freitag kurzfristig passen. Beim Abschlusstraining am Montag war der Franzose allerdings wieder mit von der Partie. "Bei Martin sieht es ganz gut aus. Ich gehe davon aus, dass er wieder bereit ist", zeigt sich Rolfes zuversichtlich. Sollte er wider Erwarten doch nicht auflaufen können, dürften wohl entweder Nathan Tella (25) oder Jonas Hofmann (32) seine Position besetzen.