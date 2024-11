Unfassbarer Chancenwucher: Leverkusen lässt Sieg gegen Stuttgart liegen!

Fortsetzung des Artikels laden

20.05 Uhr: Sebastian Hoeneß kennt den Gegner bereits gut

Für Sebastian Hoeneß ist es Zeit, dass sein Team endlich einen Sieg gegen den Deutschen Meister einfährt: Wir haben oft gut ausgesehen, weil wir mutig waren und uns was zugetraut haben, auch in Leverkusen. Das wird der Schlüssel sein", sagte der Coach am DAZN-Mikrofon. Viel Zeit, sich konkret auf das Spiel vorzubereiten, gab es durch den Einsatz im DFB-Pokal am Dienstag aber nicht. "Trainingszeit gibts kaum noch auf dem Platz, aber natürlich haben wir uns Leverkusen angeschaut. Aber dadurch, dass wir so oft schon gegeneinander gespielt haben, glaube ich zu wissen und er [Xabi Alonso, Anm. d. Red.] auch, wie wir spielen wollen", erklärte Hoeneß.

19.55 Uhr: VfB-Kapitän Atakan Karazor erwartet ein hitziges Spiel

"Heute treffen zwei offensiv ausgerichtete Mannschaften aufeinander, es wird für die Zuschauer ein spannende Spiel werden", sagte VfB Stuttgarts Spielführer Atakan Karazor, der ein "hitziges Spiel" erwartet, vor der Partie bei DAZN. "Wir haben richtig Bock auf das Spiel. Wir wissen, was auf uns zukommt, haben immer ein gutes Gesicht gezeigt. Der Trainer hat uns gut eingestellt, wir werden mit einem heißen Herz spielen, aber müssen einen kühlen Kopf bewahren.

Atakan Karazor hat "richtig Bock" auf das Spiel gegen Bayer Leverkusen. © Jan-Philipp Strobel/dpa

19.40 Uhr: So startet der VfB Stuttgart gegen Bayer Leverkusen

Noch stärker wechselt Sebastian Hoeneß aufseiten der Gäste durch! Der VfB-Coach lässt im Vergleich zum 2:1-Erfolg gegen Kaiserslautern nur drei Spieler erneut starten, acht Profis müssen Platz auf der Bank nehmen. Die Glücklichen, die erneut in der Startelf stehen, sind Rouault, Chase und Kapitän Karazor.

19.35 Uhr: Diese Elf schickt Xabi Alonso auf den Platz

Die Aufstellungen sind da! Wie erwartet rotiert Xabi Alonso kräftig durch. Im Vergleich zum 3:0-Erfolg im DFB-Pokal gegen Elversberg bringt der 42-Jährige sieben Neue. Lediglich die Verteidiger Tapsoba, Tah und Mukiele dürfen genau wie Mittelfeldantreiber Granit Xhaka erneut starten.

19 Uhr: Gegen diesen "Leverkusen-Fluch" kämpft Stuttgart an

Der VfB Stuttgart hat schon seit 2018 nicht mehr gegen Leverkusen gewinnen können. Dabei waren die Roten jedoch keinesfalls chancenlos - im Gegenteil! Fünfmal trafen Leverkusen und Stuttgart aufeinander, seitdem Alonso und Hoeneß ihre jeweilen Teams trainieren. Und in diesen fünf Spielen ging Stuttgart insgesamt sechsmal in Führung - ohne sie auch nur ein einziges Mal ins Ziel zu bringen! Die Mission für das heutige Match ist also klar.

Bayer Leverkusen holte in den vergangenen fünf Spielen gegen den VfB Stuttgart insgesamt sechsmal einen Rückstand auf. © Bernd Thissen/dpa

18.30 Uhr: VfB Stuttgart droht den Anschluss zu verlieren

Sebastian Hoeneß will allerdings nicht nur die tolle Stimmung in Leverkusen genießen, sondern auch Zählbares zurück ins Schwabenland entführen - sonst droht der VfB, den Anschluss an die Europapokal-Ränge zu verlieren. Aktuell liegen beide Teams tabellarisch fünf Plätze auseinander, Stuttgart auf Rang acht muss aufpassen, nicht in die untere Tabellenhälfte abzurutschen und das Ziel Europäisches Geschäft aus den Augen zu verlieren. Dennoch hat der VfB nur drei Punkte weniger als Leverkusen auf Rang drei - entsprechend eng es in der oberen Tabellenhälfte zu, entsprechend wichtig sind die Punkte, die gegen die direkte Konkurrenz eingefahren werden. Beide Teams werden also alles reinwerfen, es könnte erneut heiß hergehen auf dem Platz.

Im Supercup lieferten sich beide Teams ein hitziges Match. © Bernd Thissen/dpa

17.55 Uhr: So ist die Personallage bei Stuttgart

Im Gegensatz zu seinem Kollegen an der Leverkusener Seitenlinie hat Sebastian Hoeneß ein paar Personalsorgen mehr. So fehlen neben Yannik Keitel (Adduktorenprobleme) und Jeff Chabot (Gelb-Rot-Sperre) auch nach wie vor Justin Diehl und Leonidas Stergiou, die sich ihrem Coach zufolge aber auf einem guten Weg befinden. Trotz der Ausfälle freut sich der 42-Jährige riesig auf die anstehende Partie: "Freitagabend, Flutlicht, uns erwartet ein sicherlich hitziges und emotionales, aber sehr schönes Spiel. Eine Partie, die genau das ausmacht, für was der Fußball steht und warum viele Fußball schauen."

Sebastian Hoeneß hat mehrere Ausfälle zu verkraften, freut sich aber dennoch auf das Spiel. © Bernd Thissen/dpa

17.30 Uhr: Das stört Xabi Alonso bei Bayer Leverkusen

Nicht nur Granit Xhaka, auch Trainer Xabi Alonso hat ein Problem mit der derzeitigen Defensiv-Situation bei Bayer Leverkusen. "Natürlich sind wir damit nicht zufrieden. Es ist für uns eine große Aufgabe, unsere Defensivleistung zu verbessern. Wir hoffen morgen auf eine Weiße Weste", sagte der Spanier auf der Pressekonferenz am gestrigen Donnerstag. Denn eine Weiße Weste gab es für Leverkusen in dieser Bundesliga-Saison noch kein einziges Mal, in jedem Spiel kassierte die Werkself mindestens ein Gegentor. 15 sind es bereits nach acht Spieltagen - zum Vergleich: In der gesamten letzten Spielzeit waren es nur 24.

Xabi Alonso will endlich eine stabile Defensivleistung von seiner Mannschaft sehen. © Federico Gambarini/dpa

17 Uhr: So sieht die Personalsituation bei Bayer Leverkusen aus

Xabi Alonso kann gegen den Vizemeister des Vorjahres beinahe aus dem Vollen schöpfen: Nur Amine Adli, der sich in der Champions League einen Wadenbeinbruch zuzog, und Jeanuel Belocian, der am Sprunggelenk operiert wurde, fehlen. Nachdem der Coach im Pokal in Elversberg stark rotiert hatte, dürfte er gegen Stuttgart wieder zurückwechseln.

Jeanuel Belocian wird Bayer Leverkusen bis auf Weiteres fehlen. © Hendrik Schmidt/dpa

16.30 Uhr: Hier könnt Ihr den Kracher zwischen Bayer Leverkusen und dem VfB Stuttgart sehen

Schlechte Nachrichten für alle Free-TV-Schauer: Der Bundesliga-Kracher am Freitagabend wird leider nicht frei empfangbar zu sehen sein. Stattdessen zeigt DAZN die Partie, alle Infos erhaltet Ihr aber natürlich auch in unserem Liveticker.