Erster Neuzugang für den Double-Sieger? Bayer Leverkusen wohl mit diesem Spieler einig!

Nun scheint sich Garcia also Leverkusen anzuschließen. Bei Bayer trifft der 26-Jährige mit Trainer Xabi Alonso (42) auf einen Landsmann. Außerdem kann er dort, wie in Girona auch, Champions League spielen.

Der Zentrale Mittelfeldspieler hatte in der abgelaufenen Saison alle Pflichtspiele für das Überraschungsteam der spanischen LaLiga bestritten. Der kleine Klub FC Girona aus Katalonien war in Spanien sensationell Dritter geworden.

Das berichteten Sky und der Kicker übereinstimmend. Der 26-jährige Spanier soll demnach einen langfristigen Vertrag erhalten. Seinem bisherigen Verein, dem FC Girona, wird er in diesem Fall Gerüchten zufolge eine Ablöse von rund 15 Millionen Euro einbringen.

Aleix Garcia (26, links) düpierte im Dress von Girona in der abgelaufenen Saison auch schon den großen FC Barcelona um İlkay Gündoğan (33, rechts). © Joan Monfort/AP/dpa

Erfahrung auf ganz hohem Niveau bringt der Spanier schon ein wenig mit: Von 2015 bis 2020 bestritt er als Ersatzspieler immerhin vier Ligapartien für Manchester City. Außerdem durfte er bereits einmal das Trikot der spanischen Nationalmannschaft auf dem Feld tragen.

In der Vergangenheit war Garcia aber auch schon viel in anderen, weniger sportlich attraktiven Ligen unterwegs, unter anderem in Belgien und Rumänien.

Nun also die wahrscheinlich neue sportliche Herausforderung bei der Werkself von Leverkusen.