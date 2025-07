Farben-Knall bei Bayer 04! In diesem Trikot will die Werkself zurück an die Spitze

Leverkusen - Farben-Schock in der Farbenstadt! Kurz vor der Reise ins Trainingslager nach Brasilien hat Vizemeister Bayer 04 sein neues Auswärtstrikot für die neue Saison vorgestellt.

Alles in Kürze

Robert Andrich (30) und Co. sollen in Purpurrot und Cremeweiß für neue Höhenflüge sorgen. © Bayer 04

Ähnlich wie in der Vorsaison haben die gewählten Farben des neuen Jerseys auch diesmal nichts mit den eigentlichen Klubfarben zu tun. Denn: Die Werkself tritt 2025/26 unter anderem in Purpurrot an.

"Das von den Farben und Sehenswürdigkeiten Leverkusens inspirierte Trikot zeichnet sich durch ein auffälliges Kolorit von tiefem Purpurrot zu sanftem Cremeweiß aus und verbindet kraftvolle industrielle Farbtöne mit raffinierten natürlichen Elementen", schreibt der Klub auf seiner Homepage zum neuen Dress.

Anders als in den vergangenen Saisons ist der ungeschlagene Doublesieger von 2023/24 erstmals in seiner Klubhistorie mit Ausrüster New Balance aktiv.

Intern kann man dem neuen Trikot trotz gewagter Farbwahl aber wohl vieles abgewinnen. "Es ist zwar mutig und lebhaft, aber es entspringt der lokalen Inspiration der Stadt und ihrer Farben."