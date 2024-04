FCB baggert an Jonathan Tah: Das sagt Bayer-Klubboss Simon Rolfes!

Leverkusen - Der FC Bayern baggert öffentlich an Meister-Verteidiger Jonathan Tah (28)! Klubboss Simon Rolfes (42) hat dazu allerdings so seine ganz eigene Meinung.

Ein Transfer könnte für die Bayern - die derzeit noch auf Trainersuche sind - allerdings richtig teuer werden! Anders als Teamkollege Edmond Tapsoba (25) hat Tah keine Ausstiegsklausel in seinem bis 2025 laufenden Vertrag.

Kurz nach dem Meister-Matchball gegen Werder Bremen (5:0) hatte der Rekordmeister erstes Interesse an der Leverkusener Abwehrkante bekundet.

Fakt ist: Der Ex-Hamburger zählt zu DEN Säulen im Team von Trainer Xabi Alonso (42) und hat maßgeblichen Anteil am ersten Meistertitel der Klubgeschichte.

Gespräche über seine Zukunft unterm Bayer-Kreuz will Sportchef Rolfes aber erst nach der Saison führen. "Jetzt steht im Fokus, das Maximale zu erreichen. Und genauso denkt Jona auch."

Während die Werkself in der Europa League gegen die AS Rom um den Einzug ins Finale kämpft, ist am 22. Mai gegen den 1. FC Kaiserslautern im DFB-Pokal das nationale Double machbar.