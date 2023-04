Florian Wirtz lässt Bayer 04 träumen! Remis gegen Union St. Gilloise wahrt Chance aufs Halbfinale

Florian Wirtz rettete seine Mannschaft vor einer blamablen Heimniederlage und wahrt der Werkself die Chance aufs Halbfinale. © Imago/Revierfoto

Mit einem späten Treffer (82.) rettete der 19 Jahre alte Edeltechniker dem Team von Trainer Xabi Alonso am Donnerstag im Viertelfinal-Hinspiel gegen Union Saint-Gilloise ein 1:1 (0:0). Top-Torjäger Victor Boniface (51.) hatte die Belgier zuvor in Führung gebracht.

Sollte Bayer im Rückspiel am kommenden Donnerstag erstmals seit der Triple-Vize-Saison 2001/02 in ein europäisches Halbfinale einziehen, würde am 11./18. Mai der Sieger des Duells zwischen Feyenoord Rotterdam und AS Rom warten. Die Niederländer gewannen das Hinspiel mit 1:0.

Leverkusen bleibt derweil seit zehn Pflichtspielen in Serie ungeschlagen, hat im Rückspiel aber eine unangenehme Aufgabe vor der Brust.

Auch Union Berlin holte im Achtelfinale im heimischen Stadion zunächst ein Unentschieden gegen die Belgier, ging dann im Rückspiel im Stadion des RSC Anderlecht aber mit 0:3 unter.

Die Euphorie der vergangenen Spiele war bei den Bayer-Fans schon vor dem Anpfiff zu spüren: Tausende Anhänger empfingen zwei Stunden vor der Partie mit Gesängen und Pyro den Mannschaftsbus auf der Bismarckstraße, beim Einlaufen wurde mit einer Choreo und dem Motto "Ihr für uns, wir für euch" auf die entscheidenden Wochen in Liga und Europapokal eingeschworen.