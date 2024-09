Gigantisches Debüt: Das sagt Bayer-Star Wirtz über seinen ersten CL-Auftritt

Natürlich war Bayer Leverkusens Jungstar in seiner ersten Champions-League-Partie zum Spieler des Spiels gekürt worden. Nach nicht einmal fünf Minuten hatte der Nationalspieler zur Führung eingenetzt und das berüchtigte "De Kuip" in Rotterdam erstmals verstummen lassen.

"Dass es so gut läuft, hätte ich mir auch nicht ausgemalt", sagte Wirtz. Von Keeper Lukas Hradecky (34) gab es dafür auch Anerkennung: "Flo is doing Flo-things" - Flo macht Flo-Dinge.

Und Sportchef Simon Rolfes (42) meinte: "So kann man starten. So kann man auch in die Champions-League-Karriere starten." Dank Wirtz war das als unangenehm erwartete Spiel bei Feyenoord für den deutschen Meister am Ende ein Spaziergang.

Das Spiel war entschieden, bevor Rotterdams deutscher Keeper Timon Wellenreuther (28) sich den Ball zum Endstand unglücklich selbst ins Tor bugsierte (45.).