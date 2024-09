Bayer-Gala beim CL-Debüt von Wirtz! Werkself fegt Rotterdam vom Rasen

Rotterdam (Niederlande)/Leverkusen - Die Werkself läuft wieder heiß! Zum Auftakt in die neue Champions-League-Saison ist Bayer 04 Leverkusen über Feyenoord Rotterdam hinweggefegt und hat die Niederländer mit 4:0 (4:0) auf die Bretter geschickt.

Der Mann des Abends: Bei seinem Debüt in der Königsklasse legte Florian Wirtz (21) zwei Tore aufs Parkett. © Federico Gambarini/dpa

Eine königliche Sternstunde legte dabei Ausnahmekönner Florian Wirtz auf den Rasen - ausgerechnet bei seinem CL-Debüt!

Schon in der ersten Halbzeit machte der Deutsche Meister kurzen Prozess, lag nach Doppelpack des 21-Jährigen (5. Minute/36.) und den Treffern von Alejandro Grimaldo (30.) und einem Eigentor von Ex-Schalker Timon Wellenreuther (45.) schon zur Pause komfortabel mit 4:0 vorne.

Die zwei Abseitstore der Niederländer konnten an der bitteren Pleite (9./73.) nichts ändern.

Deutlich ruhiger als in Hälfte eins ging es der amtierende Doublesieger - an einem für Champions-League-Fans ungewohnten Donnerstagabend - nach dem Pausentee an.

Auch bei den Gastgebern schien der Tank nach der Packung im ersten Durchgang leer.