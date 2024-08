Gladbach gegen Leverkusen live: Das sagt Borussia-Coach Seoane zum Auftakt-Kracher

Mönchengladbach - Die 62. Bundesliga -Saison steht in den Startlöchern! Zum Auftakt empfängt Borussia Mönchengladbach am Freitagabend Meister Bayer 04 Leverkusen . Anstoß im Borussia-Park ist um 20.30 Uhr.

Wir liefern Euch die wichtigsten Informationen vor der Partie, während des Spiels mit Toren, Chancen, Karten und Wechseln sowie nach dem Abpfiff in unserem Liveticker.

Beide Teams starten mit hohen Ambitionen in die Spielzeit. Während die Werkself von der Titelverteidigung träumt, wollen die Fohlen unbedingt wieder nach Europa.

Gerardo Seoane ist der erste Trainer seit drei Jahren, der in eine zweite Spielzeit bei den Fohlen gehen darf - trotz einer ausbaufähigen vergangenen Saison.

Demnach behält Keeper Lukas Hradecky nicht nur seinen Stammplatz in der Liga, sondern darf die Werkself sogar als Kapitän aufs Feld führen.

Knapp eine Stunde vor Anpfiff hat der Double-Sieger die Aufstellung für das Auftaktspiel in Mönchengladbach veröffentlicht.

Daneben darf sich auch Nico Elvedi nach überstandener Verletzung über ein Startelfcomeback freuen. Der Schweizer kommt im Vergleich zur Partie in Aue am vergangenen Wochenende für Fabio Chiarodia ins Team.

Mit Kevin Stöger und Tim Kleindienst bringt Fohlen-Coach Gerardo Seoane zum Start in die neue Spielzeit gleich zwei neue Gesichter.

Die Werkself durfte am Samstag sogar den ersten Titelgewinn bejubeln. Im Supercup besiegte die Mannschaft von Xabi Alonso Vizemeister VfB Stuttgart und stellte dabei erneut die Comeback-Qualitäten zur Schau: Trotz Unterzahl nach Foul von Neuzugang Martin Terrier gelang Bayer der späte Ausgleich zum 2:2. Im Elfmeterschießen hatten Alonsos Profis dann die besseren Nerven.

Gladbach war im DFB-Pokal auswärts in Aue gefordert. Trotz Rückstand und einem verschossenen Elfmeter sicherte sich die Mannschaft von Ex-Bayer-Coach Gerardo Seoane durch einen 3:1-Sieg den Einzug in die zweite Pokalrunde. Torschützen waren Frank Honorat, Luca Netz und Alassane Plea.

Bereits am vergangenen Wochenende feierten beide Mannschaften eine erfolgreiche Pflichtspielpremiere.

Unterstützt wird der 38-Jährige von Robert Wessel und Jan Clemens Neitzel-Petersen an den Seitenlinien. Vierter Offizieller ist Dr. Robert Kampka. Als VAR ist Benjamin Cortus im Einsatz.

Zur Feier des Tages dürfen sich die Borussia-Fans über eine ganz besondere Aktion freuen: Am Freitag werden Bier-Gutscheine verteilt, mit denen sich die Anhänger im "Bitburger Biergarten" kostenlos 0,5 Liter des begehrten Hopfenbräus sichern können.



Hintergrund ist eine Fan-Aktion von Co-Sponsor Bitburger. Der hatte in der vergangenen Saison nämlich versprochen, 50 Liter Freibier pro Saisontor an die Fans zu verteilen. Insgesamt kamen so 1350 Liter zusammen.

Na dann mal Prost!