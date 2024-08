Gladbach gegen Leverkusen live: Dieser Referee eröffnet die 62. Bundesliga-Saison

Gladbach - Die 62. Bundesliga -Saison steht in den Startlöchern! Zum Auftakt empfängt Borussia Mönchengladbach am Freitagabend Meister Bayer 04 Leverkusen . Anstoß im Borussia-Park ist um 20.30 Uhr.

Wir liefern Euch die wichtigsten Informationen vor der Partie, während des Spiels mit Toren, Chancen, Karten und Wechseln sowie nach dem Abpfiff in unserem Liveticker.

Beide Teams starten mit hohen Ambitionen in die Spielzeit. Während die Werkself von der Titelverteidigung träumt, wollen die Fohlen unbedingt wieder nach Europa.

Unterstützt wird der 38-Jährige von Robert Wessel und Jan Clemens Neitzel-Petersen an den Seitenlinien. Vierter Offizieller ist Dr. Robert Kampka. Als VAR ist Benjamin Cortus im Einsatz.

Zur Feier des Tages dürfen sich die Borussia-Fans über eine ganz besondere Aktion freuen: Am Freitag werden Bier-Gutscheine verteilt, mit denen sich die Anhänger im "Bitburger Biergarten" kostenlos 0,5 Liter des begehrten Hopfenbräus sichern können.



Hintergrund ist eine Fan-Aktion von Co-Sponsor Bitburger. Der hatte in der vergangenen Saison nämlich versprochen, 50 Liter Freibier pro Saisontor an die Fans zu verteilen. Insgesamt kamen so 1350 Liter zusammen.

Na dann mal Prost!