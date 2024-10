Halb Europa jagt Florian Wirtz: Gelingt Bayer 04 Mega-Coup?

Aber nicht nur der Rekordmeister wäre im nächsten Jahr raus aus der Verlosung. Auch Real Madrid, Manchester City oder der FC Arsenal würden in die Röhre schauen.

Denn: Leverkusen bastelt eifrig an einer Vertragsverlängerung mit Wirtz über den kommenden Sommer hinaus. Laut Kicker gäbe es momentan "keinerlei Anhaltspunkte" für einen Wechsel nach München.

Bei seinem ersten Auftritt in der Champions League gelang dem Alleskönner gegen Feyenoord Rotterdam ein Doppelpack. © Federico Gambarini/dpa

Im Gespräch soll offenbar eine Vertragsverlängerung bis mindestens 2028 (!) sein. Neben dem Klub selbst kann sich auch der Nationalspieler einen weiteren Verbleib beim amtierenden Doublesieger vorstellen.

Allerdings wolle man im Rahmen der Familie erst einmal über das Angebot der Werkself nachdenken, heißt es.

Gut für Bayer: Statt links und rechts mit anderen Klubs zu sprechen, fokussiert sich Wirtz voll auf die Gespräche mit Leverkusen.

Mit 130 Millionen Euro Marktwert gilt der Takt- und Ideengeber derweil als wertvollster deutscher Fußballer aller Zeiten, teilt sich den Platz an der Kohle-Sonne aber mit Jamal Musiala (21, 130 Millionen).

Der Kampf um seine Qualitäten dürfte - bei Vertragsverlängerung in Leverkusen - wohl erst im Sommer 2026 so richtig Fahrt aufnehmen und den Preis in die Höhe schnellen. Eins ist aber klar: Der Werkself winkt schon bald ein Mega-Geldregen.