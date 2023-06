Kaum unterschrieben, schon gibt's Zoff: Neuzugang sauer auf Bayer Leverkusen!

Nach sieben Jahren bei Benfica Lissabon wird Alejandro Grimaldo (27) künftig für Bayer Leverkusen am Ball sein. © CARLOS COSTA / AFP

Im Vereins-TV des portugiesischen Rekordmeisters, der vom deutschen Coach Roger Schmidt (56) trainiert wird, machte der Königstransfer seinem Ärger nun Luft und schoss dabei auch in Richtung der Werkself.

"Das hat mir nicht gefallen. Ich wusste nicht, dass es so laufen würde", erklärte Grimaldo. "Ich hatte dort unterschrieben, was mein gutes Recht war, aber ich verstehe nicht, warum das so schnell an die Öffentlichkeit gelangt ist."

Der offensivstarke Außenverteidiger habe sich in der Folge darum bemüht, die Wogen zu glätten und im Guten zu wechseln: "Ich habe auch mit dem Trainer darüber gesprochen und ihm erklärt, warum das alles so passiert ist. Ich verstehe, dass die Fans sauer auf mich sind, aber ich wusste nicht, dass es so vonstattengehen würde."

Schmidt, der selbst von 2014 bis 2017 in Leverkusen an der Seitenlinie stand, hatte seinen früheren Verein schon direkt nach Bekanntgabe des Transfers scharf kritisiert.

"Meiner Meinung nach war das komplett unnötig. Dass er geht, ist okay, aber nicht auf diese Art und Weise", so der 56-Jährige Mitte Mai während eines Pressetermins auf dem Benfica-Campus in Seixal.