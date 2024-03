Länderspielpause: Das ist der überraschende Plan von Bayer-Coach Xabi Alonso

Bayer-Erfolgstrainer Xabi Alonso (42) beim Europa League-Spiel gegen Qarabağ Ağdam aus Aserbaidschan. © Federico Gambarini/dpa

Denn wie Xabi Alonso nun bekannt gegeben hat, darf sich seine Mannschaft bald über ganze fünf freie Tage freuen. Schließlich sei das für Spieler und Trainer die letzte Möglichkeit vor den heißen Wochen noch einmal Kraft zu sammeln.

Zunächst steht am Sonntag allerdings das wichtige Auswärtsspiel gegen den SC Freiburg auf dem Plan, anschließend müssen Florian Wirtz (20), Granit Xhaka (31) und Co. am Montag und Dienstag nochmal zum Training in Leverkusen antreten.

"Diese Maßnahme ist aus meiner Sicht absolut sinnvoll", meint auch Leverkusens Sportgeschäftsführer Simon Rolfes (42) gegenüber der "Bild" und verrät auch, wieso: "Zum einen sind nach dem Freiburg-Spiel kaum Spieler da. Zum anderen ist es auch für den Trainer und seinen Stab eine gute Gelegenheit, um noch mal die Akkus richtig aufzuladen."

Alonso und sein Team würden einen hervorragenden Job machen und haben es sich daher auch absolut verdient, mal eine Pause einzulegen, so Rolfes. "Dann tut es ihnen einfach mal gut, einige Tage abzuschalten."