"Man fühlt sich natürlich geehrt!" Bayer-Leverkusen-Star Tah spricht über Barca-Interesse

Der Vertrag von Jonathan Tah (28) bei Bayer 04 Leverkusen läuft am Ende der Saison aus. © Tom Weller/dpa

Im kommenden Sommer läuft der Kontrakt von Tah beim deutschen Meister aus, dann kann der Innenverteidiger ablösefrei zu einem anderen Klub wechseln.

Kein Wunder also, dass inzwischen beinahe jeder Top-Klub im In- und Ausland ein Auge auf den 33-fachen Nationalspieler geworfen hat. Erst kürzlich wurde etwa bekannt, dass der FC Barcelona unter Trainer Hansi Flick (59) Tah verpflichten will. Und auch der FC Bayern München soll weiterhin um die Dienste Tahs buhlen.

Eine baldige Entscheidung über die Zukunft des 28-Jährigen darf man allerdings nicht erwarten. "Ich habe mich ja schon sehr, sehr oft zu meiner Zukunft geäußert. Und für mich ist klar, dass ich meine Entscheidung, wo, wie, was ich mache, irgendwann im nächsten Jahr treffen werde. Wann - das weiß ich nicht genau. Aber es wird im nächsten Jahr sein", so Tah nach dem 2:1-Arbeitssieg gegen den FC St. Pauli am Samstag am "Sky"-Mikro.

Zwar könne er nachvollziehen, dass die Gerüchteküche um seine Person aktuell brodelt, dennoch wolle er sich Zeit nehmen für die Auswahl seines nächsten Arbeitgebers, bei dem er theoretisch ab Januar unterschreiben könnte.