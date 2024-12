Leverkusen-Star soll sich mit diesem Verein einig sein und es ist nicht der FC Bayern!

Leverkusen - Im DFB-Pokalspiel dürften die Verantwortlichen des FC Bayern München mal wieder mit eigenen Augen gesehen haben, warum sie Nationalspieler Jonathan Tah (28) so gern das "Mia san mia" einhauchen würden. Doch daraus wird vermutlich nichts.

Die Transfer-Situation um Tah ist eine besondere, da er im kommenden Sommer ablösefrei wechseln und sich so völlig frei für das beste Gehalt gepaart mit der überzeugendsten sportlichen Perspektive entscheiden kann.

Wie der spanische Journalist Carlos Monfort auf X berichtet, sei der Sportdirektor der Katalanen, Ex-Profi Deco (47), extra nach Leverkusen gereist und habe sich am Donnerstag in einem Restaurant der Stadt mit Tah und seinem Berater Pini Zahavi getroffen.

Der Innenverteidiger von Bayer Leverkusen soll endlich eine Transfer-Entscheidung getroffen haben und den Weg eben nicht an die Säbener Straße einschlagen.

Im Achtelfinale des DFB-Pokals schmiss Leverkusen mit einem starken Tah (am Ball) den FC Bayern raus. © Sven Hoppe/dpa

Vor der Saison war der 28-Jährige noch bereit, zum FC Bayern zu wechseln, war sich mit den Münchnern bereits einig.

Doch der Klub und Leverkusen konnten sich nicht auf eine Ablöse einigen. Im Anschluss wollte Tah seinen im Sommer 2025 auslaufenden Vertrag aber auch nicht mehr verlängern und teilte der Werkself mit, dass er definitiv wechselt.

Der gebürtige Hamburger wechselte vor neun Jahren vom HSV in den Ruhrpott. In der Saison 2014/15 war er an Fortuna Düsseldorf verliehen.

Schon während seiner ersten Saison in Leverkusen schaffte der Innenverteidiger, der von der U16 an alle U-Auswahlen des DFB durchlief, den Sprung in die Nationalmannschaft.

Am 26. März 2016 gab er sein Debüt unter Jogi Löw (64) im Freundschaftsspiel gegen England. Es folgte dann aber eine extrem lange Durststrecke, auch weil den 28-Jährigen immer wieder Verletzungen plagten.

Er verpasste die WM 2018 ebenso wie die EM 2021 und gehört erst seit dem Rauswurf Flicks zum festen Aufgebot, hat seit dem 12. September 2023 nur drei Spiele verpasst und ist aus der Stammelf nicht mehr wegzudenken.

Nun will Tah offenbar beim FC Barcelona den internationalen Durchbruch auch auf Vereinsebene schaffen.