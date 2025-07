Manchester United gibt Bayer 04 grünes Licht: Keeper steht vor Abgang

Bei der Werkself war Tschechiens Nationalkeeper Matej Kovar (25) nie ganz unumstritten. © Tom Weller/dpa

Der Tscheche war am Samstag bereits zum obligatorischen Medizincheck in die Niederlande gereist, um den Deal unter Dach und Fach zu bringen. Sollte der unauffällig bleiben, wird der 25-Jährige einen Fünfjahres-Vertrag unterzeichnen.

Wie die BILD nun aus dem Umfeld der Werkself erfahren haben will, geht man auch beim deutschen Vize-Meister inzwischen fest davon aus, dass der Transfer in den letzten Zügen sei. Von dem Rückkauf-Recht, das Manchester United sich beim Kovar-Wechsel an den Rhein hat sichern können, will der englische Rekord-Meister demnach kein Gebrauch machen.

Heißt im Umkehrschluss: Bayer-Sportchef Simon Rolfes (43) hat tatsächlich grünes Licht für einen Verkauf des 25-Jährigen.

Dazu wird es zunächst entgegen aller Erwartungen aber gar nicht kommen: Wie die niederländische Zeitung "De Telegraaf" am Sonntagabend berichtet, soll Kovar zunächst für ein Jahr auf Leihbasis zur PSV kommen.

Der niederländische Meister muss den Torhüter im Anschluss allerdings für eine Ablöse von fünf Millionen Euro fest unter Vertrag nehmen. Zudem sollen zwei Millionen Euro Boni möglich sein.