Matthäus adelt Bundesliga-Star: "Für ihn wäre ich zu Fuß nach Belgien gelaufen"

Leverkusens Neuzugang Victor Boniface (22) konnte bereits sechsmal in der laufenden Bundesliga-Saison zum Jubeln ansetzen. © Marius Becker/dpa

Sechs Tore nach fünf Spielen sind gemeinhin eine herausragende Bilanz für einen jeden Angreifer. Im Fall von Victor Boniface reicht diese Ausbeute dennoch nur zu Platz drei in der Torjägerliste hinter Stuttgarts Guirassy (zehn Buden) und Bayern-Star Harry Kane (30 Jahre, sieben Treffer).

Eine stolze Zwischenbilanz ist dieser Wert für den Belgien-Import ohne Frage, der rückblickend "nur" 20 Millionen Euro Ablöse kostete. Für einen entwicklungsfähigen Topstürmer einer der Top-Ligen Europas ist das 2023 keine große Summe.

Dieses Thema beschäftigt auch Fußball-Experte Lothar Matthäus in seiner Sky-Kolumne: "Gratulation an Leverkusen - für die anderen Scouting-Abteilungen in der Bundesliga sage ich: 17-mal die Note 5, dass man diesen Spieler aus Belgien nicht für diese Summe geholt hat."

Es ist kurios, erst durch die Europa-League-Duelle von Union Berlin und Boniface' heutigem Verein Bayer Leverkusen wurde der "Bulldozer" (O-Ton Mitspieler Jonathan Tah) in Deutschland so richtig wahrgenommen. Dabei besitzt der ehemalige Angreifer von Union Saint Gilloise Anlagen eines Weltklasse-Stürmers.

Matthäus analysiert: "Für mich war unverständlich, dass er so lange in Belgien gespielt hat und kein deutscher Verein auf ihn aufmerksam wurde."