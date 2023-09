Zehn Tore in fünf Spielen! Dieser Bundesliga-Star wird jetzt von Top-Klubs gejagt

Nach seiner festen Verpflichtung in diesem Sommer (bis Ende Juni 2026 für rund neun Millionen Euro von Stade Rennes) hat der Stürmer noch einmal so richtig den Tor-Turbo gezündet und in bislang sechs Partien (fünfmal Bundesliga, einmal DFB-Pokal ) für den VfB satte elfmal getroffen. Damit stellt er Kane mit seinen acht Toren in sieben Spielen in den Schatten - das muss man erstmal schaffen!

In fünf Bundesliga-Partien hat er bislang zehn Mal getroffen und geht damit auf Rekordjagd. © THOMAS KIENZLE / AFP

Bereits im Sommer stand er auf dem Wunschzettel von Ajax Amsterdam und dem FC Fulham, damals entschied sich Guirassy aber bewusst für einen Verbleib in Stuttgart.



Gott sei Dank, sagen sich die Verantwortlichen vom Neckar. Dass er in der Wintertransferperiode den Abflug macht, ist eher unwahrscheinlich. Denn er ist dann erstmal für drei Wochen mit der Auswahl Guineas beim Afrika-Cup unterwegs.

Der Goldfuß der Stuttgarter jagt mit seiner aktuellen Performance sogar die Rekorde von Robert Lewandowski (35) und Gerd Müller (†75).

In bislang fünf Bundesliga-Partien hat Guirassy jedes Mal getroffen, die Bestmarke stammt von Müller aus der Saison 1969/70, als er in 16 aufeinanderfolgenden Spielen mindestens einmal traf. Ähnlich erfolgreich war Lewandowski, der 2019/20 ab Saisonstart in elf Partien in Serie mindestens einen Treffer in jedem Spiel erzielte.

Mit seinen zehn Toren in fünf Bundesliga-Spielen hat er die Bestmarke von Müller aus dem Jahr 1968 (acht Treffer) schon überflügelt und den Rekord von Lewandowski aus der Saison 2020/21 eingestellt. Allerdings bleib Lewandowski damals in einem Spiel torlos, erzielte die zehn Treffer in vier Partien.

Da der Pole dann im sechsten Spiel der Saison auswärts gegen den 1. FC Köln geschont wurde, kann Guirassy den Rekord schon am kommenden Samstag knacken. Und wo spielt der VfB da? Richtig, in Köln!