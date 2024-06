Millionen-Machtkampf! Scheitert der Wechsel von Jonathan Tah zum FC Bayern doch noch?

Scheitert der Wechsel in die bayerische Landeshauptstadt während der EM an den sturen Leverkusenern? Darüber berichtet auch aktuell die BILD .

Seit Saisonende ist klar, dass der Rekordmeister aus München den 29-Jährigen für sich gewinnen will.

Fakt ist, dass die Meistermacher Fernando Carro (59) und Simon Rolfes (46) keinen Leistungsträger ablösefrei ziehen lassen wollen, hieß es noch vor ein paar Wochen.

Klar ist aber auch, dass der Doublesieger im Falle des Ex-Hamburgers am längeren Hebel sitzt und nicht auf Transfererlöse angewiesen ist. Daher wäre ein weiteres Jahr unter Meistertrainer Xabi Alonso (42) in der Champions League durchaus denkbar.

Parallel zu den Bemühungen um Tah haben die Münchner am Donnerstag den 30-Millionen-Wechsel des Ex-Stuttgarters Hiroki Ito (25) offiziell unter Dach und Fach gebracht. Um Jonathan Tah dagegen könnte das Millionen-Tauziehen erst jetzt so richtig an Fahrt aufnehmen.