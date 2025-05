Millionen-Preisschild für Bayer-Star: Für diese Mega-Summe darf Wirtz wechseln

Bleibt Florian Wirtz (22) noch eine weitere Saison bei Bayer 04 Leverkusen oder macht er den Abflug? © Rolf Vennenbernd/dpa

Grundsätzlich habe die Bayer AG den Leverkusen-Bossen Fernando Carro (60) und Simon Rolfes (43) grünes Licht für einen Verkauf des 22-jährigen Offensivkünstlers gegeben. Das berichtet TV-Sender Sport1 am Montag.

Voraussetzung für einen potenziellen Transfer des gebürtigen Pulheimers sei dabei allerdings, dass ein anderer Verein mindestens 150 Millionen Euro an die Werkself überweist. Andernfalls müsse Wirtz seinen bis 2027 laufenden Vertrag in Leverkusen erfüllen.

Dementsprechend gibt sich die Werkself in der Sache betont entspannt. So erklärte Rolfes am Rande der Bundesliga-Partie gegen Borussia Dortmund am Sonntag etwa: "Wir haben klare Aussagen der Familie. Deshalb sind wir entspannt."

Der 43-Jährige beziffert die Chancen auf einen Wirtz-Verbleib daher auf "60:40" pro Leverkusen.