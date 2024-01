Mitten im Meisterkampf: Bayer 04 muss auf diesen Leistungsträger verzichten

Exequiel Palacios opferte sich gegen RB Leipzig ein ums andere Mal auf - wie hier im Zweikampf gegen den Spanier Dani Olmo. © Jan Woitas/dpa

Wie schon in der Vorwoche konnte sich die Truppe um Xabi Alonso (42) in beinahe letzter Sekunde zum Siegtreffer durchringen und grüßt dadurch weiterhin vom Platz an der Sonne.

Der jüngste Sieg dürfte allerdings teuer bezahlt sein! Denn niemand Geringeres als Weltmeister Exequiel Palacios (25) zog sich bei den Sachsen eine Muskelverletzung im rechten Oberschenkel zu.

Das gab der Klub einen Tag nach dem Spitzenspiel bekannt. Wie lang der Argentinier ausfallen wird? Unklar.

Anders als beim Mittelfeldstrategen konnte die Werkself bei Außenverteidiger Jeremie Frimpong (23) vorsichtige Entwarnung geben.

Der Niederländer war zuvor schon nach einer halben Stunde ausgewechselt worden. Bei ihm soll nach Klubangaben allerdings keine strukturelle Verletzung vorliegen. Demnach rechne man unterm Bayer-Kreuz damit, dass der 23-Jährige schon in der kommenden Woche wieder am Mannschaftstraining teilnehmen kann.