RB Leipzig bleibt nur der Frust nach Leverkusen-Pleite: "Ich bin brutal sauer!"

Leipzig - So hat sich RB Leipzig den Start ins Jahr 2024 sicher nicht vorgestellt. Gleich die ersten zwei Pflichtspiele daheim gingen sehr unglücklich verloren. Der 3:2-Siegtreffer von Bayer 04 Leverkusen in der Nachspielzeit tut richtig weh.

Besonders ärgerlich für RB Leipzig sind die zwei Gegentore nach Eckbällen. Da hat die Abwehr nicht sehr gut aufgepasst. © Jan Woitas/dpa

"Ich bin brutal sauer, wie es gelaufen ist. Wir hätten das Spiel gewinnen können und schlagen uns wieder selber", sagte Außenverteidiger David Raum (25) nach der Partie.

Ganz Unrecht hat er auf jeden Fall nicht. Die Sachsen waren im ersten Durchgang haushoch überlegen und hätten deutlicher als mit 1:0 in Führung gehen können.

Doch wie schon in der gesamten Saison ließen die Rasenballer wieder beste Chancen ungenutzt. Die Folge: Die Werkself erwachte im zweiten Durchgang und machte aus weniger Möglichkeiten gleich drei Treffer. Der entscheidende Unterschied.

"Wenn du gegen Leverkusen vier Tore in zwei Spielen schießt und hast null Punkte - bei 14 Gegentoren, die Leverkusen überhaupt bekommen hat -, dann ist etwas schiefgelaufen. Wir waren defensiv nicht gut genug", analysierte RB-Trainer Marco Rose (47) die Lage nach der Pleite.

Inzwischen ist der BVB wieder an die Leipziger in der Bundesligatabelle herangekommen. Champions-League-Platz Vier ist nun ernsthaft in Gefahr. Rose sauer: "Wir müssen das Gefühl entwickeln, dass es uns reicht. Dass es uns genug weh getan hat, zweimal zu Hause zu verlieren!"