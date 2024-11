29.11.2024 14:22 Nach Champions-League-Gala: Das erwartet Xabi Alonso von seinem Team

Mit Rückenwind nach dem 5:0 gegen Salzburg in der Champions League will Bayer Leverkusen auch in der Bundesliga punkten.

Von Stefanie Bücheler-Sandmeier Leverkusen - Leverkusens Trainer Xabi Alonso (43) reist mit dem "guten Gefühl" nach Berlin, die Englische Woche bestenfalls mit dem dritten Sieg hintereinander zu beenden. Bayer-Trainer Xabi Alonso (43) hofft, dass seine Mannschaft ihre Siegesserie ausbauen kann. © David Inderlied/dpa "Ich bin zuversichtlich, dass uns dies nach den Erfolgen gegen Heidenheim und Salzburg gelingt", sagte der 43-Jährige vor der Partie am Samstag (15.30 Uhr/Sky) beim 1. FC Union Berlin. Nach zwei überzeugenden Siegen in der Fußball-Bundesliga gegen den 1. FC Heidenheim (5:2) und der Champions League gegen RB Salzburg (5:0) mit einer Bilanz von 10:2 Toren fährt der deutsche Meister mit reichlich Selbstbewusstsein in die Hauptstadt. Angesprochen darauf, ob die Leverkusener ihre Meisterform wiedererlangt haben, wich Alonso elegant aus. "Es ist ein guter Moment, nach zwei guten Spielen zu zeigen, dass wir gut drauf sind", entgegnete er und verwies mit Blick auf Gegner Berlin auf völlig andere Vorzeichen: "Wir müssen uns auf ein physisches Spiel einstellen, bereit sein für Zweikämpfe und dabei trotzdem unsere Spielidee abrufen." Bayer 04 Leverkusen Bayer 04 plant Mega-Coup: Dieser Star soll um jeden Preis verlängern Der Werksclub ist als Tabellenvierter zu Gast im Stadion An der Alten Försterei und trifft dort auf heimstarke Berliner, die in dieser Saison vor eigenem Publikum noch ungeschlagen sind. Zwei Spieler kehren vermutlich in den Kader zurück Zugleich ist Leverkusen so etwas wie der Berliner Angstgegner. Neun der bisherigen zehn Bundesliga-Spiele gewann die Werkself. Vermutlich kehren Nordi Mukiele (27) und Jeanuël Belocian (19) rechtzeitig zurück in den Kader. Martin Terrier (27) soll hingegen erst gegen den FC Bayern München kommende Woche wieder dabei sein. Tabelle 1. Bundesliga POS VEREIN Sp. +/- Pkt. 1 FC Bayern München 11 36:7 29 2 Eintracht Frankfurt 11 27:16 23 3 RB Leipzig 11 18:9 21 4 Bayer 04 Leverkusen 11 26:18 20 5 Borussia Dortmund 11 22:18 19 6 Borussia Mönchengladbach 11 17:14 17 7 SC Freiburg 11 13:15 17 8 1. FSV Mainz 05 11 18:14 16 9 VfB Stuttgart 11 21:19 16 10 1. FC Union Berlin 11 9:9 16 11 VfL Wolfsburg 11 20:18 15 12 SV Werder Bremen 11 17:22 15 13 TSG 1899 Hoffenheim 11 17:22 12 14 FC Augsburg 11 13:23 12 15 1. FC Heidenheim 11 15:20 10 16 FC St. Pauli 11 7:14 8 17 Holstein Kiel 11 12:28 5 18 VfL Bochum 1848 11 10:32 2 Die Tabelle der Bundesliga hat folgende Bedeutung: Wer am Ende der Saison auf Platz 1 steht, ist Deutscher Meister. Wer auf den Rängen 17 und 18 steht, steigt in die 2. Bundesliga ab. Der drittletzte Platz (Position 16) darf in der sogenannten Relegation um den Klassenerhalt spielen. Der Gegner ist der Drittplatzierte der 2. Bundesliga.

Titelfoto: David Inderlied/dpa