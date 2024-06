Nach Europameisterschaft: Dieses Top-Talent will Bayer 04 verlassen!

Interessenten scheint es aber offensichtlich noch nicht zu geben. Kein Wunder also, dass der Leverkusener die anstehende Europameisterschaft nutzen will, um sich auf diverse Einkaufszettel einiger Top-Klubs spielen zu wollen.

"Ich glaube, dass die Liga zu mir passt, und ich möchte auf jeden Fall in Deutschland bleiben", sagte der 21-Jährige am Rande der EM-Vorbereitung.

Bei seinem aktuellen Arbeitgeber scheint man die Situation ganz gelassen zu sehen. Schon vor einigen Wochen sollen sich die Klubbosse um Fernando Carro (59) und Simon Rolfes (46) mit einem Transfer ihres Schützlings beschäftigt haben, um frische Kohle in die Kasse zu spülen.

Die soll im Handumdrehen nämlich in neues Personal investiert werden. Besser gesagt in Maximilian Beier (21) von der TSG Hoffenheim. Der Nationalspieler soll in seinem bis 2027 gültigen Vertrag eine Ausstiegsklausel in Höhe von 30 Millionen Euro stehen haben.

Schnappt der Meister im Sommer zu? Die Hälfte der Klausel hätte man durch einen Verkauf von Adam Hlozek immerhin schon eingesackt.