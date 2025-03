Nach Real Madrid und Bayern: Manchester City will Florian Wirtz mit irrem Trick holen

Leverkusen - Die Liste der Interessenten an Superstar Florian Wirtz (21) von Bayer 04 Leverkusen ist lang. Macht Manchester City im Sommer schon Nägel mit Köpfen und angelt sich den Youngster für eine Mega-Summe?

Florian Wirtz (21) hat europaweit für starke Begehrlichkeiten geweckt. © Rolf Vennenbernd/dpa

Besonders vor den Duellen zwischen der Werkself und dem Rekordmeister aus München läuft die Gerüchteküche rund um einen Transfer des Ausnahmekönners auf Hochbetrieb.

Mitten in knallharten Transfer-Aussagen von Manager-Legende Uli Hoeneß (73) kommt nun aber auch Manchester City in die Verlosung, will den 21-Jährigen laut Sport BILD sofort und um jeden Preis verpflichten.

Anscheinend sollen die Skyblues derart auf die Tube drücken, dass sie mit Giovanni Branchini einen weltweit erfahrenen Spielervermittler als Unterhändler einsetzen wollen.

Der Italiener pflegt seit Jahren beste Kontakte zu Manchester City, auch mit Bayern-Boss Karl-Heinz Rummenigge (69) soll er gut befreundet sein.

Interessant: Bereits am Transfer von Cristiano Ronaldo zu Manchester United (2003) soll der Italiener maßgeblich seine Finger mit im Spiel gehabt haben. Mit dicken Fischen auf dem Transfermarkt scheint er sich also bestens auszukennen.