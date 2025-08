Trotz 3:0-Sieg gegen Italien-Klub: Neue Sorgen für Bayer-Leverkusen-Coach Erik ten Hag

Leverkusen - Vize-Meister Bayer 04 Leverkusen hat am Dienstag eine gelungene Heimpremiere von Neu-Trainer Erik ten Hag (55) gefeiert: Gegen den italienischen Aufsteiger Pisa SC siegte die Werkself bei der offiziellen Saisoneröffnung in der BayArena mit 3:0 (3:0). Doch es gibt auch neue Sorgen.

Bayer-Trainer Erik ten Hag (55) sah gegen Serie-A-Aufsteiger Pisa SC am Dienstag eine gute Leistung seiner Profis. © Joao Gabriel Alves/dpa

Was den Fans Mut machen dürfte: Auch in Unterzahl - Abwehrchef Edmond Tapsoba (26) flog in der 53. Minute wegen einer Notbremse mit Rot vom Platz - zeigten sich die Bayer-Profis spielfreudig und offensiv auf einem guten Weg. Gerade zu Beginn der Partie ließen die Profis aus der Farbenstadt dem Serie-A-Klub kaum eine Chance, durchzuschnaufen.

Das schlug sich auch schnell auf der Anzeigetafel nieder: Bereits in der 4. Spielminute traf Kapitän Robert Andrich (30) per Direktabnahme zur 1:0-Führung, ehe Neuzugang Christian Kofane (19) in der 17. Minute auf 2:0 erhöhte.

Das "Tor des Tages" ging allerdings auf das Konto von Mittelfeld-Lenker Exequiel Palacios (26), der mit dem Halbzeitpfiff per Volleyschuss aus 16 Metern den 3:0-Endstand herstellte.

Dennoch mussten die Bayer-Fans einen Stimmungsdämpfer hinnehmen. Rechtsverteidiger Arthur (22), der schon in der Vergangenheit immer wieder von Verletzungen zurückgeworfen wurde, musste nach einem Sprint auf das gegnerische Tor nach nur 31 Minuten verletzt ausgewechselt werden. Selbiges gilt auch für Abwehr-Juwel Axel Tape (17). Der Youngster, gerade erst aus der Jugend von Paris Saint-Germain an den Rhein gewechselt, musste ebenfalls angeschlagen den Rasen verlassen (78.).

Nach Schlusspfiff gab Bayer-Coach ten Hag allerdings schon wieder leichte Entwarnung. "Sie wollten beide weitermachen, das ist ein gutes Signal. Aber ich habe sie rausgenommen", erklärte der Niederländer nach der Partie in der Mixed Zone.