Nach Tor-Rekord: Bundesliga-Legende ehrt Bayer-Angreifer Schick

Leverkusen - Bayer-Leverkusen -Torjäger Patrik Schick (28) kommt immer besser in Fahrt! Nachdem der 28-Jährige zu Beginn der Saison von Verletzungen zurückgeworfen wurde, hat er nun sogar den Rekord einer echten Bundesliga -Legende eingestellt.

Nach seinem Viererpack gegen den SC Freiburg ist Patrik Schick der erfolgreichste tschechische Stürmer in der Bundesliga-Historie. © Marius Becker/dpa

Beim 5:1-Sieg der Werkself gegen den SC Freiburg am vergangenen Wochenende feierte Schick eine echte Gala: Insgesamt vier Buden konnte der Goalgetter gegen die Breisgauer erzielen und so sein Tor-Konto in der laufenden Saison auf neun hochschrauben.

Doch damit nicht genug: Mit seinen nun 62 Treffern ist Schick der erfolgreichste Tschechen-Angreifer, der jemals in der Bundesliga aktiv war.

Kult-Stürmer Jan Koller (51), der zuvor den Rekord innehatte, kommt lediglich auf 61 Buden (zwei für Nürnberg, 59 für Borussia Dortmund) in 152 Einsätzen.

Dass er jetzt vom Thron gestoßen wurde, scheint den 2,02-Meter-Hünen allerdings ganz und gar nicht zu stören.