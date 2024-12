Nach Treffer gegen Union Berlin: Ist Torjäger Schick jetzt Bayers Rekordstürmer?

Leverkusen - Mit dem 2:1-Siegtreffer gegen Union Berlin hat Tschechen-Stürmer Patrik Schick (28) einen Tor-Rekord eingestellt und sich in die Geschichtsbücher von Bayer 04 Leverkusen geschossen .

Bayer-Stürmer Patrik Schick (28) durfte in Berlin über sein insgesamt 48. Tor für die Werkself in der Bundesliga jubeln. © Marius Becker/dpa

In seinem 100. Spiel für die Werkself in der Bundesliga erzielte der Torjäger bereits sein 48. Tor.

Ein Meilenstein, der zuvor nur von Klub-Legende Ulf Kirsten erreicht werden konnte: Auch dem heute 58-Jährigen gelangen 48 Treffer in seinen ersten 100 Partien unterm Bayerkreuz. Oder etwa doch nicht?

Die Statistik-Portale sind sich jedenfalls uneinig. Während einige dem ehemaligen Nationalspieler der DDR eben diese 48 Tore zuschreiben, kommen andere nur auf 47 Treffer.

Der Grund dafür liegt 31 Jahre zurück. Im Spiel gegen Kaiserslautern im September 1993 war die Werkself gerade im Rückstand, als Andreas Thom (59) das Spielgerät in die Mitte in Richtung Ulf Kirsten flanken wollte. Doch statt den Torjäger zu erreichen, flog der Ball direkt in den Kasten.