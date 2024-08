Neues Liga-System beschert Bayer 04 vier Hammer-Lose in der Champions League!

In seinen Heimspielen bekommt es Bayer 04 etwa mit dem amtierenden italienischen Meister Inter Mailand sowie dessen Stadtrivalen AC Mailand zu tun. Auch RB Salzburg und der tschechische Vertreter Sparta Prag werden in der BayArena zu Gast sein.

Wie die Auslosung in Monaco ergab, trifft die Werkself sowohl auf den ein oder anderen Hochkaräter als auch auf absolut machbare Aufgaben. Die gesamte Auslosung könnt ihr auch noch einmal in unserem Liveticker nachlesen.

Kommt es zu einem erneuten Finale "dahoam" oder kann die Werkself beim Kampf ums Endspiel in München ein Wörtchen mitreden? © Marius Becker/dpa

Der wohl beliebteste Klub-Wettbewerb weltweit wurde von der UEFA einmal runderneuert. 36 Fußball-Klubs werden in der Saison 2024/2025 in einer einzigen Liga spielen, in der sie alle in einer gemeinsamen Tabelle aufgeführt sind.

Jedes Team wird acht Spiele absolvieren, dabei aber nicht wie bisher zweimal auf jeden Kontrahenten treffen. Mehr Informationen dazu lest Ihr im Artikel: "Mit Software, weil zu kompliziert! So anders wird die Champions League für unsere Klubs."

Das Finale der Champions League steigt am 31. Mai 2025 in der Allianz-Arena München. Natürlich träumt der FC Bayern erneut von einem Finale "dahoam".

Bei allem Interesse für die Auslosung lag der Fokus von Alonso und der Mannschaft am Donnerstagabend aber auch auf dem bevorstehenden Bundesliga-Topspiel. Vor heimischem Publikum trifft der amtierende Deutsche Meister am Samstag im harten Liga-Alltag ab 18.30 Uhr auf RB Leipzig.