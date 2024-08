Mit Software, weil zu kompliziert! So anders wird die Champions League für unsere Klubs

Monaco - In den vergangenen Jahren konnten sich einige Teams in der Champions League teilweise schon nach vier von sechs Spieltagen freuen, ihre Gruppe überstanden zu haben und vorzeitig ins Achtelfinale eingezogen zu sein. Damit ist ab dieser Saison Schluss. Die UEFA hat die Klubwettbewerbe revolutioniert - mit Änderungen für die Bundesligisten, die am Donnerstag (18 Uhr) ihre Gegner erfahren.