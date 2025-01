Rückschlag für Bayer Leverkusen: Rückkehr von Torjäger Boniface verzögert sich

Durch die verzögerte Rückkehr wackelt Boniface nun auch für den Rückrunden-Auftakt seiner Mannschaft gegen Borussia Dortmund am Freitag (20.30 Uhr).

Das hat die Werkself am Sonntag am Rande eines Testspiels (2:0-Sieg) gegen Rot-Weiß Oberhausen mitgeteilt.

Die Rückkehr in den Spielbetrieb des 24-Jährigen verzögert sich aufgrund eines kleinen Rückschritts in der Rehaphase.

In der aktuellen Spielzeit kommt der Nigerianer, der in der Vorsaison für knapp 22 Millionen vom belgischen Erstligisten Union Saint-Gilloise nach Leverkusen kam, auf sechs Tore in zehn Einsätzen.