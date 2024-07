Schild-Zoff! So ärgern Fans von Bayer Leverkusen den FC Köln

Leverkusen/Köln - Mitten an der Stadtgrenze zwischen Leverkusen und Köln haben sich Unbekannte einen fiesen Scherz auf Kosten des 1. FC Köln erlaubt.

Die Wogen zwischen Leverkusen und Köln werden in der kommenden Bundesliga-Saison wohl nicht geglättet. © Sebastian Christoph Gollnow/dpa

Autofahrende, die sich aktuell auf den Weg Richtung Köln aufmachen, werden momentan sehenswert daran erinnert, dass sie nun das Gebiet des neuen Deutschen Meisters verlassen.

Statt des Schriftzuges "Köln" ist derzeit "You are leaving the Bundesliga Sector" - übersetzt: "Sie verlassen den Bundesliga-Sektor" - zu lesen.

Die Namensänderung richtet sich damit ausschließlich an die Fans des Bundesliga-Absteigers 1. FC Köln.

Hinter der Aktion steckt offenbar die "XabiArmy04", deren Name auch auf den Schildern zu lesen ist.