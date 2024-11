Statistik zeigt es schonungslos: Dieser Spieler hat bei Leverkusen ein Problem!

Leverkusen - Nach der Länderspiel-Pause steht für Bayer Leverkusen nun die wahrscheinlich entscheidende Phase der Saison auf dem Programm. Der amtierende Deutsche Fußballmeister ist nicht so gut gestartet wie erwartet, die Mannschaft befindet sich in einer Ergebniskrise. Besonders ein Spieler steht zumindest in der Statistik sinnbildlich für das Formtief.